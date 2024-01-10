Borsa yükselişte | Borsa İstanbul Haberleri

Bist 100 endeksi saat 13:45 itibarıyla yüzde 0,4 yükselişle 7769 puan seviyesinde. Borsa İstanbul 100 endeksi güne 7733 puandan başladı. Dolar 29,9739 TL, euro ise 32,7495 TL seviyesinden işlem görüyor. Altının gramı ise 1951 TL'den alıcı buluyor.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu