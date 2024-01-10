Borsa yükselişte | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa yükselişte
BİST 100 endeksi 7769 puanda.
Bist 100 endeksi saat 13:45 itibarıyla yüzde 0,4 yükselişle 7769 puan seviyesinde. Borsa İstanbul 100 endeksi güne 7733 puandan başladı.
Dolar 29,9739 TL, euro ise 32,7495 TL seviyesinden işlem görüyor. Altının gramı ise 1951 TL'den alıcı buluyor.
Etiketler
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?