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ABD devlet kurumu hacklendi! İzinsiz tweet Bitcoin fiyatlarını ateşledi

10.01.2024 - 09:37 | Son Güncelleme :
ABD devlet kurumu hacklendi! İzinsiz tweet Bitcoin fiyatlarını ateşledi | Bitcoin Haberleri

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) resmi X hesabına gönderilen bir tweet, Bitcoin fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Ancak daha sonra kurum hesabın hacklendiğini ve tweetin bilgileri dahilinde atılmadığını açıkladı. Mesaj sonrası Bitcoin fiyatı 22 aydan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine yükseldi ve birkaç dakika sonra tekrar düştü.

ABD Menkun Kıymetle ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) X.com hesabında ETF olarak bilinen yeni bir yatırım ürününün uzun zamandır beklenen lansmanını onayladığını öne süren bir mesaj yayınlamasının ardından Bitcoin fiyatları 48 bin doları aştı. Daha sonra dijital para birimi 45 bin doların hemen üstüne geriledi. 

Ancak dakikalar sonra SEC Başkanı Gary Gensler, kendi X hesabını kullanarak SEC hesabının hacklendiğini ve burada izinsiz bir tweet paylaşıldığını açıkladı. Bir SEC sözcüsü daha sonra AFP'ye verdiği demeçte, "Bitcoin ETF'leriyle ilgili izinsiz tweet SEC veya personeli tarafından yapılmadı" dedi.

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Piyasa, haftalardır SEC'in Bitcoin EFT'leri için onay vereceğini tahmin ediyordu. Dijital yatırım fonları olarak bilinen bu ürün, yatırımcıların Bitcoinleri geleneksel borsalarda alıp satmasını sağlayacak. 

Analistler, SEC'in ETF'ye yeşil ışık yakması durumunda Bitcoin'in çekiciliğini ve erişimini artıracağını ve bu dijital para biriminin benimsenmesini hızlandıracağını düşünüyor.


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