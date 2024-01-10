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Sanayi üretimi verileri belli oldu

10.01.2024 - 10:09 | Son Güncelleme :
Sanayi üretimi verileri belli oldu | Ekonomi Haberleri

Sanayi üretimi Kasım ayında yüzde 0,2 arttı.

Sanayi üretim artışı 2023 yılı Kasım ayında yüzde 0,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,5, imalat sanayi sektörü endeksi %0,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 arttı.

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Sanayi üretimi aylık bazda ise 1,4 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,5, imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,0 azaldı.


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