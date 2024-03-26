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Borsa İstanbul düşüşte

26.03.2024 - 09:59 | Son Güncelleme :
Borsa İstanbul düşüşte | Borsa İstanbul Haberleri

BİST 100 endeksi 8848 puan seviyesinde.

Borsa İstanbul 100 endeksi saat 15:12 itibarıyla yüzde 2 düşüşle 8848 puan seviyesinde. 

Dolar 32,199 TL, euro 34,988 TL seviyesinde. Gram altın ise 2274 TL'den alıcı buluyor. 


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