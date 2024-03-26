Bitcoin 71 bin doları gördü | Bitcoin Haberleri

Yeniden yükseliş seyrine giren Bitcoin tarihi zirvesi olan 73 bin 738 dolar seviyesine yaklaştı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Dijital para birimi Bitcoin tekrar yükselişe geçerek 71 bin seviyesini aştı. 14 Mart'ta 73 bin 738 dolar ile tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin, daha sonra düşüşe geçmiş ve EFT çıkışlarının yaşanmasıyla 20 Mart tarihinde 60 bin 800 dolar seviyesine kadar çekilmişti. Kripto para biriminin işlem hacmi bir haftada 400 milyar dolar erimişti. Ancak ABD Merkez Bankası Fed toplantısının ardından yükselişe geçen Bitcoin 71 bin dolar seviyesini de gördü. Bitcoin şu anda 70 bin 849 dolar seviyesinde işlem görürken ethereum da 3 bin 660 dolardan alıcı buluyor.



2024 BITCOIN İÇİN YÜKSELİŞ YILI



2022 yılında dijital para borsası FTX'in çöküşü ve bir diğer borsa olan Binance'a ABD'de kesilen ceza nedeniyle düşüşe geçen Bitcoin, 2023 yılında 19 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot EFT'lere onay vereceğinin sinyali üzerine Bitcoin yükseliş seyrine girdi. 11 Ocak'ta EFT'lere onay verilmesinin ardından tırmanışını arttıran Bitcoin tarihi zirvesini gördü.

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