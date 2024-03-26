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Küresel piyasalarda bugün... Petrol fiyatları jeopolitik gerilimlerle düşüşte

26.03.2024 - 10:42 | Son Güncelleme :
Küresel piyasalarda bugün... Petrol fiyatları jeopolitik gerilimlerle düşüşte | Piyasa Haberleri

Asya ve Avrupa hisseleri Salı günü karışık bir seyir izledi. Petrol fiyatları ile jeopolitik gerginliklerin etkisiyle düştü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225, çok az değişiklik göstererek rotasını tersine çevirdi ve yüzde 0,1'den az düşüşle 40.398,03 seviyesinde tamamladı.

Avustralya S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.780,20 puana geriledi. Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 0,7 artışla 2.756,52 puana, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,4 artışla 16.703,76 puana, Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,2 artışla 3.031,90 puana yükseldi.

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AVRUPA HİSSELERİ 

Avrupa'nın ana borsaları, Salı günü işlem başlangıcında karışık bir seyir izledi. Londra'nın FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 7.896,23 puana geriledi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 8.163,11 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,1 artışla 18.272,27 puana yükseldi.

PETROL FİYATLARI 

Yatırımcılar, Orta Doğu ve Rusya dahil olmak üzere enerji fiyatlarını ve yatırımcı duyarlılığını etkileyen çeşitli küresel belirsizlikleri izliyor.

Enerji ticaretinde gösterge ABD ham petrolü 4 sent düşerek varil başına 81,91 dolara geriledi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 6 sent düşerek varil başına 86,69 dolara geriledi.

ABD BORSALARI 

Wall Street, sakin bir ticaret gününde S&P 500'ün yüzde 0,3 düşüşle 5.218,19 puana gerilemesiyle rekor seviyelerinden indi. Dow Jones endeksi yüzde 0,4 düşüşle 39.313,64 puana, Nasdaq ise yüzde 0,3 düşüşle 16.384,47 puana geriledi.

Geçen haftaki büyük yükseliş ile geçtiğimiz Perşembe günü Wall Street'te  üç endeksin tamamını rekor kırdı. Hisse senetleri, Fed'in enflasyon düşmeye devam ettiği sürece bu yıl faiz oranlarında birkaç indirime gitmesinin muhtemel olduğunu belirtmesiyle yükseldi.


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