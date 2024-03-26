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Yeni aracı kurum kuruluyor

26.03.2024 - 06:58 | Son Güncelleme :
Yeni aracı kurum kuruluyor | Piyasa Haberleri

Loras Holding, bir aracı kurum kurulmasına karar verdi.

Loras Holding, 300 milyon TL sermayeli "Nova Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ" unvanıyla bir aracı kurum kurulmasına karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin 22.03.2024tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Paylarının tamamı şirketimize ait olmak üzere; 300.000.000 TL sermayeli "Nova Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş." unvanıyla bir aracı kurum kurulmasına karar verilmiş olup, bahsi geçen şirketin kuruluşuna izin verilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur."


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