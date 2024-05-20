Borsa rekor tazeledi | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa rekor tazeledi
BİST 100 endeksi 10775 puan ile rekor tazeledi.
Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya 10660 puan seviyesinden başlayarak rekor kırdı. Saat 17:30 itibarıyla Borsa endeksi 10775 puan ile rekor tazeledi.
Dolar 32,202 TL, euro 35,067 TL seviyesinde. Gram altın ise 2523 TL'den alıcı buluyor.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?