Borsa rekor tazeledi | Borsa İstanbul Haberleri

Dolar 32,202 TL, euro 35,067 TL seviyesinde. Gram altın ise 2523 TL'den alıcı buluyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya 10660 puan seviyesinden başlayarak rekor kırdı. Saat 17:30 itibarıyla Borsa endeksi 10775 puan ile rekor tazeledi.

BİST 100 endeksi 10775 puan ile rekor tazeledi.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu