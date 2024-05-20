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Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması

20.05.2024 - 10:14 | Son Güncelleme :
Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması | Teknoloji Haberleri

Rekabet Kurumu'ndan yapılan duyuruda Google'a açılan soruşturmanın sözlü savunma toplantısının 25.06.2024 tarihinde yapılacağı belirtildi.

Rekabet Kurumu'nun açıklaması şöyle: 

GOOGLE Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 25 Haziran 2024 Tarihinde Yapılacaktır.

Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlüğün (GOOGLE) genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu, arama motoru sonuç sayfasında sunmakta olduğu belirli özellikler vasıtası ile kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmanın sözlü savunma
aşamasına gelinmiştir. GOOGLE hakkındaki sözlü savunma toplantısı, 25 Haziran 2024 tarihinde saat 10.30’da Rekabet Kurumu merkez binasında yapılacaktır.

Soruşturma kapsamında; genel arama hizmetleri pazarında faaliyet gösteren GOOGLE’ın bu pazardaki gücüyle arama motoru sonuç sayfasında sunduğu “videolar”, “kullanıcılar bunu da sordu”, “çeviri kutucuğu”, “spor kutucuğu”, “hava durumu kutucuğu” gibi çeşitli arama özelliklerini içerik sağlayan internet sitelerinin aleyhine olacak şekilde ön plana çıkardığı ve bunun sonucunda arama motoru sonuç sayfasında internet sitelerinin daha alt sıralarda gösterilmelerine sebep olarak bu sitelerin trafik kaybetmelerine neden olduğu yönündeki iddialar incelenmiştir.

Söz almak üzere sözlü savunma toplantısına katılmak isteyen şikâyetçilerin ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeleriyle 14 Haziran 2024 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler ise toplantıyı çevrim içi olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumunun internet sitesindeki yönlendirmeler çerçevesinde katılım formunun toplantı saatinden en geç yarım saat öncesine kadar doldurulması gerekmektedir.


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