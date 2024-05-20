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Altından yeni rekor

20.05.2024 - 09:45 | Son Güncelleme :
Altından yeni rekor | Altın Haberleri

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2450 dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı. Altının gramı da erken saatlerde 2540 TL'yi gördü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Altın fiyatları yeni haftaya rekorlarla başladı. ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserlik altın fiyatlarını hareketlendirdi. Ayrıca İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ve Gazze'de süren İsrail saldırıları gibi Orta Doğu'daki gelişmeler de altın fiyatlarının sert yükselmesine neden oldu.

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ERKEN SAATLERDE GELEN REKOR 

Altının ons fiyatları günün erken saatlerinde 2450 dolar seviyesini görerek rekor kırdı. Gram altın da 2540 TL seviyesine kadar yükseldi. Saat 09:37 itibarıyla ons/altın 2434 dolar, gram/altın ise 2523 TL seviyesinde.

Çeyrek altın ise 4037 TL'den alınırken 4139 TL'den satılıyor. Tam altın 16340 TL'den alınırken 16437 TL'den satılıyor. 


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