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Doların cazibesi azaldı

20.05.2024 - 09:27 | Son Güncelleme :
Doların cazibesi azaldı | Döviz Haberleri

Ekonomi yönetiminin aldığı kararlar ve uygulanan sıkı para politikasının Türk Lirası üzerindeki olumlu etkisi sürüyor.

EKONOMİ SERVİSİ / Hürriyet

Son dönemlerde TL’nin değer kazanmasının ön planda olduğunu belirten Stratejist Tuğba Özay, “Yabancılar yurt içinde hisse senetlerinde alım yapmaya devam ettiler. 10 Mayıs haftasında 84.7 milyon dolarlık net hisse alımı gerçekleştirdiler” dedi. Özay, şöyle devam etti:

“Devlet İç Borçlanma Senetleri tarafında da nette 2 milyar 832 milyon dolarlık bir alım yaptılar. Yurt içi yerleşiklerin 3.2 milyar dolarlık döviz mevduatı azalırken, döviz alımında doların cazibesinin bir miktar gerilediğini de söyleyebiliriz. Merkez Bankası rezervleri de 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 547 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolara çıktı. Son 3 yılın en güçlü yükselişi gerçekleşti.”


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