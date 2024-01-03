Borsa düşüşte | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa düşüşte
BİST 100 endeksi 7537 puan seviyesinde.
BİST 100 endeksi saat 16:15 itibarıyla yüzde 1,3 düşüşle 7537 seviyesinde. Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0.2 yükselişle 7624 puandan başladı.
Dolar 29,6848 TL'den, euro ise 32,6372 TL'den işlem görüyor. Altının gramı ise 1955 TL'den alıcı buluyor.
Etiketler
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?