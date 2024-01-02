Motosiklet sahipleri bu düzenlemeyi bekliyor! 125 CC altına izin yolda... Tasarı ne zaman çıkacak? | Genel Haberler

Motosiklet sahiplerinin uzun süredir beklediği İçişleri Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yasa tasarısı yolda. Tasarıya göre 125 CC altı motor hacmine sahip B sınıfı ehliyet motosiklet sahipleri ehliyetlerini değiştirmeden araçlarını kullanabilecek. Uzmanlar Bakanlık'tan konu ile ilgili hala çalışma yapıldığı açıklamasının yapıldığını söylüyor. Yetkililere göre düzenleme 2024 yılında yürürlükte olacak. Peki düzenleme ile neler değişecek? Kimler kapsam dışında kalacak?

Türkiye'de son yıllarda 2 tekerlekli araç sayısında oldukça büyük bir artış var. Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 2022'de 4 milyonu aşarken 2023 yılında ise motosiklet satışlarının 1 milyon civarında olması bekleniyor. Avrupa'da da Ocak-Ağustos döneminde Türkiye en çok motosiklet satılan ülke oldu. Kullanımın artması ile ehliyetlerde düzenleme yapılması da gündemde. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı'nda çalışmalar devam ediyor.



Mevcut yasaya göre otomobil sürmek için gerekli olan B sınıfı ehliyet sürücüleri 50 CC motor hacmine kadar olan motosikletleri kullanabiliyordu. 50 CC üzeri silindir hacmine sahip motosikletler için A1, 500 CC üzeri motosiklet sürebilmek için ise A2 türü ehliyet sahibi olmak gerekiyor.

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B SINIFI EHLİYET SAHİPLERİ 125 CC ALTI MOTOSİKLETLERİ 2024'TE SÜREBİLECEK



İçişleri Bakanlığı da motor hacmi 125 CC'ye kadar olan motosikletleri B sınıfı ehliyet ile sürebilmek için çalışma başlatmıştı. Çalışmanın 2023 sonuna kadar tamamlanması bekleniyordu. Ancak henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, çalışma ile ilgili çok önemli bilgiler verdi. Geçtiğimiz hafta Bakanlık yetkililerinin kendilerine çalışmanın devam ettiğini, ancak Avrupa Birliği uyum yasaları ile ilgili birçok detayın bulunması nedeniyle 2024 yılına sarktığını söyledi. Öztürk "Bakanlık bize 2024 yılında bu yasanın çıkacağını söyledi" dedi.

YENİ EHLİYET ÜCRETİ YOK



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce tasarı ile ilgili yaptığı açıklamada "Motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım" ifadelerini kullanmıştı. Remzi Öztürk yeni tasarı ile ilgili sınav olmayacağını sadece bir iki gün sürecek eğitimin olmasını beklendiğini söylüyor. Öztürk "Bu eğitimi alan B sınıfı ehliyeti sahibi kişiler yeni sınava girmeden 125 CC altı motosiklet kullanabilecek. Böylece ehliyetler de değişmeyecek" dedi. Yeni tasarı ile vatandaşlar yeni ehliyet için ücret ödemeden motosikletlerini kullanabilecekler.

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MOTOKURYELER KAPSAM DIŞI



Ancak Öztürk önemli bir konuya da parmak basıyor. Remzi Öztürk "Bu tasarı ticari bir kuruluşa kayıt olan sürücüleri kapsamayacak" diyerek motokuryelik yapanların kapsam dışında tutulacağını söyledi. MOTED Genel Koordinatörü, "Kuryelik yapan ya da e-ticaret ile uğraşan sürücülerin kayıtlı olduğu vergi sistemi ile takibinin yapılacağını tahmin ediyoruz. Bu kişilerin sınava girip yeni ehliyet almaları zorunlu olacak" diye ifade etti.

PAZAR PAYINI ARTIRACAK



Öztürk artan motosiklet satışları ile ilgili olarak da "Pazardaki satışların yüzde 80'inin 125 cc'ye kadar olan araçlar oluşturuyor. Elektirklileri de katarsak yüzde 87. Bu tasarı üretici ve satıcı için de oldukça olumlu" diye belirtti.



EĞİTİMDE NELER OLACAK?

İleri sürüş eğitmeni Zafer Akçay, B sınıfı ehliyet sahibi sürücülere 125 CC'ye kadar motor kullanabilmeleri için verilecek eğitimin detaylarının henüz açıklanmadığını söyledi. Akçay "Eğitimin sürücü kursunun eğitmeni ile birlikte yola çıkılması şeklinde gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Yapılacak sürüş eğitimi sonrası kursun motosiklet sürücüsüne onay vermesi ile eğitim tamamlanmış olacak" diye konuştu.

Eren Sakarya - Hurriyet.com.tr

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