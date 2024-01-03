2023 enflasyon rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

TÜİK'in verilerine göre Aralık'ta enflasyon aylık yüzde 2,93 yıllık yüzde 64,77 oldu.

TÜİK, aralık ayında tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 64,77 aylık yüzde 2,93 olduğunu açıkladı. Memur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,55 oranında zam yapılması bekleniyor.

TÜİK, Aralık 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksi (TÜFE), aralıkta yıllık yüzde 64,77, aylık yüzde 2,93 arttı. 12 aylık ortalamaya göre ise yüzde 53,86 arttı. TÜFE'nin geçen ay yıllık yüzde 61,98, aylık yüzde 3,28 arttığı açıklanmıştı.

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Aralık ayında yıllık en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile konut fiyatları olurken; artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller oldu. Aylık bazda, giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 1,33 azaldı. Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,30 ile eğlence ve kültür oldu.

ÜRETİCİ ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 44,22

Üretici enflasyonuna işaret eden yurt içi üretici fiyat endeksi de aralık ayında yıllık yüzde 44,22, aylık yüzde 1,14 artarken; 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 artış gösterdi. ​

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