Borsa İstanbul yükselişle kapandı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul yükselişle kapandı
Borsa İstanbul günü yüzde 1,15 oranında primle 7986 puandan tamamladı.
Güne satıcılı başlayan Borsa İstanbul haftayı primli kapadı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in not veya görünüm kararı öncesinde BİST günü yüzde 1,15 oranında yükselişle 7986 puandan tamamladı.
Dolar 30,0952 TL, euro ise 33,0315 TL seviyesinde. Altının gramı 1991 TL'den alıcı buluyor.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?