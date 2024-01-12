Borsa İstanbul yükselişle kapandı | Borsa İstanbul Haberleri

Dolar 30,0952 TL, euro ise 33,0315 TL seviyesinde. Altının gramı 1991 TL'den alıcı buluyor.

Güne satıcılı başlayan Borsa İstanbul haftayı primli kapadı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in not veya görünüm kararı öncesinde BİST günü yüzde 1,15 oranında yükselişle 7986 puandan tamamladı.

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