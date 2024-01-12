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ABD ve İngiltere'nin saldırısı sonrası petrol fiyatları yükseldi

12.01.2024 - 09:52 | Son Güncelleme :
ABD ve İngiltere'nin saldırısı sonrası petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere düzenlediği saldırı sonrası brent petrolün varil fiyatı 80 dolara dayandı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

İngiltere ve ABD’nin Yemen’de Husilerin kontrol ettiği bölgelerdeki hedeflere hava saldırısı düzenlemesinin ardından petrol fiyatları sert yükseldi. 

Brent petrol, yüzde 2,25 artışla varil başına 79,15 dolara, ABD Batı Teksas petrolü ise yüzde 2,4 artışla varil başına 73,75 dolara yükseldi.

Yemen'de bulunan Husiler, İsrail'in Gazze'deki vahşi katliamlarına misilleme olarak İsrail'e giden ya da İsrail bayraklı gemilerin Kızıldeniz'den geçişini engelliyordu. Birçok taşımacılık firması, Kızıldeniz üzerinde artan gerginlik yüzünden bu bölgeden geçişlerini askıya almıştı. Gelişmeler üzerine İngiltere ve ABD, Husilerin Yemen'de bulunan hedeflerine karşı bir saldırı başlattı. 


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