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Merkez Bankası'ndan cari işlemler hesabı açıklaması

12.01.2024 - 10:12 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'ndan cari işlemler hesabı açıklaması | Genel Haberler

Merkez Bankası kasım ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayınladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kasım ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 722 milyon dolar açık verdiğini duyurdu. 

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.153 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.412 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3.002 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.347 milyon ABD doları olmuştur.

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Birincil gelir dengesi kalemi 1.325 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 13 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 921 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 5.367 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 753 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 353 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1.423 milyon ABD doları, Genel Hükümet 2.500 milyon ABD doları ve diğer sektörler 1.219 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 182 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 429 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 162 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 591 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

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Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler 51 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 3.957 milyon ABD doları ve 79 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.Resmi rezervlerde bu ay 6.706 milyon ABD doları net artış olmuştur."

 


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