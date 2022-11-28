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Togg’un tokeni ‘Ayı Piyasası’na takıldı

28.11.2022 - 08:44 | Son Güncelleme :
Togg’un tokeni ‘Ayı Piyasası’na takıldı | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasalarında yaşanan kayıplar ve ‘Ayı Piyasası’ olarak da bilinen düşüş trendinin bir süre daha devam edeceği beklentisi, Togg’un blokzinciri temelli dijital varlığı Toggen’in de çıkışını erteledi.

Hürriyet gazetesinden Taylan Özgür Dil'in haberine göre; geçtiğimiz hafta Togg’un Gemlik’teki kampüsünde düzenlenen basın gezisinde, şirketin blokzinciri teknolojisi alanındaki çalışmalarına da değinen Togg CEO’su Gürcan Karakaş, “Blokzinciri bütün ekosistemleri birbirine bağlayan bir teknoloji. Akıllı bina, işyeri, kavşak, trafik ışığı bunların hepsinin birbiriyle konuştuğunu düşünün. Bu da blokzinciri temelli akıllı kontratlarla çözülebiliyor. Biz blokzinciri için bir ekip kurmuştuk. Bu alandaki ortağımız Ava Labs’la akıllı kontratları denemeye başladık. Bir ayı piyasasında olmasaydık Toggen’imiz de geliyordu. İnşallah yakın zamanda o da gelecek” dedi.

TOGGEN İLE ŞARJ PLANI

Gürcan Karakaş, Toggen’in araç içerisinde nasıl kullanabileceğine dair bazı detayları mart ayında gerçekleşen Avalanche Summit’te paylaşmıştı. Buna göre, Togg’un dijital varlığı Toggen aracın şarj edilmesinden hizmet almaya kadar pek çok alanda kullanılabilecek. Aynı zamanda, oyun oynamak ve veri paylaşımı gibi alanlarda da rol alacak. Toggen, Togg cihazlarında dijital bir pasaport görevi görürken, tedarik zincirlerinin lojistik süreçlerine de destek olabilecek. Karakaş, burada yaptığı sunumda blok zinciri teknolojisi ile geliştirecekleri akıllı kontratlar sayesinde entegre mobilite servisleri ve kesintisiz kullanıcı deneyimi sağlayacaklarını da belirtmişti.

KRİPTOLAR ÇAKILMIŞTI

Mart 2022 itibarıyla henüz detayları netleşmeyen Toggen’ın kullanılabilirlik fonksiyonlarının (utility) bu yılın ortasında açıklanması planlanıyordu. Ancak, kripto para piyasalarındaki devasa kayıplar sonrası yaşanan güvensizlik ortamı Toggen’in çıkışını da en azından 2023’ün başına kadar ertelemiş gözüküyor. Son olarak, Binance’ın, FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini açıklamasıyla kripto paralarda deprem yaşanmıştı. Bunun sonucunda, Bitcoin 15 bin 603 dolara kadar gerilerken; Ethereum 1076 dolara kadar düşmüştü.

 


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