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Olağanüstü Yönetim Merkezi açıldı

28.11.2022 - 08:55 | Son Güncelleme :
Olağanüstü Yönetim Merkezi açıldı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin katılımıyla DASK Olağanüstü Yönetim Merkezi, Ankara’da açıldı. DASK’ın ana veri merkezi, yedeği İstanbul’da olmak üzere Ankara’ya taşındı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; açılış töreninde konuşan Nureddin Nebati, Olağanüstü Yönetim Merkezi’nin kurulmasının, afetlere hazırlık açısından, DASK adına atılan önemli bir adım olduğunu belirterek, “Mevcut zorunlu deprem sigortası ürününün kapsamının genişletilerek Zorunlu Afet Sigortası’na dönüştürülmesi yönündeki çalışmalar devam ediyor. Böylece, vatandaşlarımızı sadece deprem değil, tüm afetlere karşı güvence altına alacak yepyeni bir ürünü de Cumhuriyet’imizin 100. yılının ilk çeyreğinde hayata geçireceğiz” dedi.

DASK’ın yenilenen teknolojik altyapısı sayesinde olası bir afet anında bilgi sistemlerinin sınırsız eşzamanlı ihbarı karşılayabilir hale geldiğini ifade eden Nebati, “DASK, 24 saatte 96 bin hasar dosyasını işleyebilir duruma gelmiştir. Bu iyileştirme sonucunda vatandaşlarımızın hasar bildirimlerini sorunsuz yapabilmesi garanti altına alınmıştır” şeklinde konuştu.

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, Olağanüstü Yönetim Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, DASK’ın toplam ödeme gücünü, 100 milyar TL’ye ulaştırdıklarını söyleyerek, “DASK için büyük bir dönüşüm adımı attık ve deprem dışındaki diğer doğal afetlerin de DASK’ın kapsamına dahil edilmesi için çalışmalar başlattık” dedi.

 


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