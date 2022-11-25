Rekabet Kurulunda 3 soruşturmaya uzlaşma kararı | Ekonomi Haberleri

Rekabet Kurulunun yürüttüğü Korkmaz Mutfak Eşyaları, Gençler Ev Araç ve Gereçleri ve Punto Dayanıklı Tüketim Malları ile Miele Elektrikli Aletler ve Natura Gıda soruşturmaları uzlaşmayla son buldu.

Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti'nin sağlayıcısı olduğu ürünlerin satıcılarının satış fiyatına müdahale etmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma firmanın sunduğu uzlaşma metninin kabul edilmesiyle sonlandırılmasına karar verildi.

Kanunu ihlal ettiği tespit edilen firmaya, 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden 1 milyon 134 bin 186,44 Türk lirası tutarında idari para cezası kesildi.

Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. AŞ, Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Tic. AŞ ve Punto Dayanıklı Tüketim Malları İth. İhr. Tic. Ltd. Şti'nin söz konusu Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada ise firmaların yeniden satıcılarının satış fiyatının tespiti suretiyle kanun ihlali yaptığı belirlendi.

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Bu çerçevede, 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Tic. AŞ'ye 224 bin 857,24 lira, Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. AŞ'ye 12 milyon 706 bin 779,34 lira, Punto Dayanıklı Tüketim Malları İth. İhr. Tic. Ltd. Şti'ye 71 bin 949,8 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

NATURA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş’YE 5 MİLYON 431 BİN 289,02 TÜRK LİRASI PARA CEZASI

Hızlı tüketim malları sektöründe üretici ve tedarikçi olarak faaliyet gösteren Natura Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından, ürünlerinin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Kanunun ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma da tamamlandı.

Uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden 5 milyon 431 bin 289,02 lira tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

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