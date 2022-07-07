Kripto projeler diyeti | Bitcoin Haberleri

Kripto piyasasındaki sert düşüşün ardından işten çıkarma ve şirketlerin Web3 projelerini askıya alma haberleri arka arkaya geldi. Mevcut gelişmeleri “piyasaya uyum sağlamak” olarak nitelendiren MIT Kriptoekonomi Laboratuvarı Kurucusu Christian Catalini, “Ekonomik belirsizlik ortadan kalkana kadar bu süreç devam edecek. Bu dönem, piyasadaki bazı düşük kaliteli projelerin piyasa dışına itilmesini ve kalan projelerin kalitesinin artmasını sağlayacak” dedi.

Hürriyet gazetesinden Gamze Şener'in haberine göre; kriptoda devam eden ayı piyasası, kısa zamanda işten çıkarma haberlerini de beraberinde getirdi. Sadece sektörde alınan işten çıkarma kararları değil; farklı sektörlerden şirketlerin pazarlama faaliyetlerinin ve Web3 planlarının da tekrar değerlendirmeye başlandığı; özellikle moda perakendesinde Web3 alanında işe alımların durduğu ve projelerin askıya alındığı belirtiliyor. Yüz milyarlarca dolarlık küresel bir piyasaya dönüşen kripto evreninin geleceğini değerlendiren uzmanlarsa bu durumu, kötülerin elendiği iyilerinse daha çok güçleneceği bir dönem olarak görüyor.

MIT Kriptoekonomi Laboratuvarı Kurucusu ve Araştırmacı Christian Catalini, şirketlerin bu dönemde çalışanlarını çıkarmak ve projeleri küçültmek zorunda kalmasını “piyasaya uyum sağlamak” olarak nitelendirirken, “Ancak bu kesinlikle bu alandaki faaliyetlerini askıya aldıkları anlamına gelmiyor. Sadece maliyetlerini azaltarak, bu dönemde kendilerine yol gösterebilecek temel işkollarına odaklanıyorlar. İnsanlar elbette bu dönemde riskli varlıklardan kaçınacaktır. Ekonomik belirsizlik ortadan kalkana kadar bunun devam edeceğini düşünüyorum. Bu dönem, piyasadaki bazı düşük kaliteli projelerin piyasa dışına itilmesini ve kalan projelerin kalitesinin artmasını sağlayacak” değerlendirmesini yaptı. Catalini, sürecin ne zamana kadar devam edeceğini tahmin etmeninse çok zor olduğunu belirtti.

EŞİT KOŞUL VURGUSU

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat ise şunları söyledi: “Bundan sonraki dönemde NFT ve metaverse projeleri daha kurumsal amaçlarla çıkabilir. 2000’lerin başında yaşanan Dotcom Krizi sonrası internetin biteceği iddia edilmişti. Ancak bugüne baktığımızda, Google gibi Facebook gibi şirketleri görüyoruz. Yeni bir internet düzeni oluştu. NFT’lerde kültür-sanat örneğini ele alacak olursak, kültür-sanat blokzincirde işletime belirli bir para ödeyerek, yazılımda varsa, o koşullarda girebilirdiniz. Böyle bir durumda örneğin Christie’s kayıtları tahrip ettiği zaman bir şey yapamazsınız. Tüm müzayede evlerinin eşit koşullarda girebildiği bir protokol oluşturmalı.”

‘YAŞANANLARDAN DERS ALINMALI’

KADİR Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat da Catalini gibi içinde bulunduğumuz dönemin ilk kez yaşanmadığını söyledi. “Büyük yükselişlerin ardından büyük düşüşler 2014’te de 2018’de de oldu. Kriz sadece kripto paralarda değil; ABD borsalarının tamamında da var, yüksek faiz politikalarının ardından riskli varlıklarından kaçınılıyor” diyen Polat, küresel blokzincirlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi: “Kriptolarda oyun değiştirici unsur, gerçek hayatta yerini bulamadı. Bu yeni bir dönüşüm süreci. Bundan sonra da yeni bir teknoloji şekillenecek. Yaşananlardan ders almak gerek.”

HANGİ ŞİRKETLER İŞGÜCÜNÜ AZALTIYOR?

- Coinbase, bin 180 çalışanını yani ekibinin yaklaşık yüzde 18’ini işten çıkardı ve iş tekliflerini

iptal etti.

- BlockFi, çalışanlarının beşte birini işten çıkardı.

- Gemini’nin, tahminlere göre 100 çalışanıyla yollarını ayırdığı belirtiliyor.

- Crypto.com, yaklaşık 260 kişiyi işten çıkararak, personelini yüzde 5 oranında azalttı.

- Arjantinli Buenbit, işgücünün neredeyse yarısını işten çıkardı.

- Meksika merkezli Bitso 80 çalışanını işten çıkardığını duyurdu.

- Huobi ise yaptığı bir duyuruda işten çıkarmaların başlayabileceği sinyalini verdi.

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