7 Temmuz dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,25 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,52 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,20 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 17,25 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 17,1850 TL seviyesini, en yüksek ise 17,3020 TL seviyesini görürken; kur saat 09:39 itibarıyla 17,2588 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,6790 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,5237 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,6727 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,22 oranında düşüşle 106,87 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0214 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18,80 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,47 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler