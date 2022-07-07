Sanal parada iflas dalgası sürüyor | Bitcoin Haberleri

Kripto hedge fonu Three Arrows Capital’in ardından Voyager Digital isimli kripto para şirketi de iflas başvurusunda bulundu. Şirketin 100 binden fazla alacaklısı olduğu tahmin edilirken, kripto varlık cinsinden borç aralığının 1 milyar ila 10 milyar dolar arasında olduğu belirtildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Voyager İcra Kurulu Başkanı Stephen Ehrlich yaptığı açıklamada, kripto piyasalarında uzun süredir devam eden volatilite ve şirketin yan kuruluşu Voyager Digital’in kredi verdiği Three Arrows Capital’in temerrüde düşmesinin, alınan bu kararda etkili olduğunu dile getirdi. Şirketin iflas başvurusundan sonra, şirkete yönelik tüm hukuki alacak davalarının askıya alınması ve şirketin operasyonel faaliyetlerini sürdürürken geri ödeme planları için hazırlık yapması bekleniyor. Kripto para piyasalarında şirketlerin likidite krizine düşerek iflasın eşiğine gelmesi durumu mayıs ayında Terraform Labs projesininin çöküşüne kadar uzanıyor.

Terra ekosisteminin geleneksel para birimi dolara endekslediği TerraUSD’nin (UST), ağır satışlara maruz kalarak sabitliğini kaybetmesinin ardından işlevselliğini kaybeden ekosistemin, piyasada yaklaşık 45 milyar dolarlık bir zarara yol açtığı tahmin ediliyor. Öte yandan, önceki gün Three Arrows Capital isimli hedge fonu da dün tasfiye işlemlerinden kaçınmak için iflas başvurusunda bulunmuştu.

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