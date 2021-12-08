Kripto paralarda kritik hafta! | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasalarında toparlanma çabası sürdürürken; Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü kripto para yatırımları ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Geçtiğimiz hafta sonuna yüzde 20’ye yakın sert kayıpla başlayan kripto para piyasasında toparlanma çabası sürüyor. Yaşanan düşüşün sebebi olarak, Omicron varyantı, Fed'in faiz artırım takvimini öne çekme ihtimalinin kuvvetlenmesi ve Evergrande krizi gösterilirken; kripto para piyasaları önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan tarihi görüşmeye odaklandı. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü , “14 Aralık’ta ise Senato Bankacılık Komitesi ile 6 borsa CEO’su düzenlemeleri konuşmak için ilk kez bir araya gelecek. Öncelikle sektör temsilcilerinin bu konuşmalarda yer alması ABD’nin kripto paraları yasaklama ya da öldürücü regülasyonlar getirme niyetinin olmadığını gösteriyor” şeklinde değerlendirdi.

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En popüler kripto para birimi olan Bitcoin, bugün içerisinde en yüksek 50 bin 846 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 48 bin 893 dolar seviyesini gördü. Bitcoin fiyatları, saat 15.21 itibarıyla yüzde 2,64 oranında değer kaybıyla 49 bin 119 dolar seviyesinde hareket ederken; Ethereum fiyatları ise aynı dakikalarda yüzde 1,08 oranında düşüşle 4 bin 395 dolar seviyesinde hareket ediyor.

İLK KEZ BORSA CEO’LARI SENATO ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELİYOR

Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

Kripto paralar cumartesi günü yaşanan depremin ardından eski seviyelerini yakalayamasalar da bir kısmını geri sardı ve düşüşü durdurdu. Önümüzdeki hafta tarihi bir görüşme gerçekleşecek ve bunun arifesinde piyasa bekle-gör vaziyete geçti. Genel endekslerde risk iştahı pozitif yönde olsa da kripto paralar görüşmeye odaklandı.

Öncelikle 3 Aralık günü Joe Biden’ın kaleme aldığı kaçakçılıkla ilişkin önlem mektubu sonrası bugün baz borsa CEO’ları Komite önünde ifadeye çağrıldı. 14 Aralık’ta ise Senato Bankacılık Komitesi ile 6 borsa CEO’su düzenlemeleri konuşmak için ilk kez bir araya gelecek. Öncelikle sektör temsilcilerinin bu konuşmalarda yer alması ABD’nin kripto paraları yasaklama ya da öldürücü regülasyonlar getirme niyetinin olmadığını gösteriyor. Bu nedenle toplantıdan çıkacak tondan kripto paralar da bekle-gör pozisyonlarına yön verecek.

Chainlik, eski Google CEO’su ile danışman olarak anlaştı, bir süredir düşüşte olan Cardano’nun CEO’su ise pazartesi günü youtube üzerinden canlı yayın verecek. Bu iki altcoin için olumlu olduğunu düşündüğümüz gelişmelerin yanı sıra Bitcoin de 50 bin dolar üzerinde kalma çabasında. Henüz yeteri kadar alıcının bir araya gelmediği piyasanın toparlanması için nötr sinyaller. Bu nedenle Bitcoin’in bir miktar daha yatay kalması söz konusu olabilir.

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