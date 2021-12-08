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Benzin ve motorine zam

08.12.2021 - 16:55
Benzin ve motorine zam | Ekonomi Haberleri

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 77, motorine 31 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 77, motorinin litresine de 31 kuruş zam yapıldı.

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Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 9,57 liradan 10,34 liraya, Ankara'da 9,64 liradan 10,41 liraya, İzmir'de ise 9,66 liradan 10,43 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 9,99 liradan 10,30 liraya, Ankara'da 10,07 liradan 10,38 liraya ve İzmir'de 10,09 liradan 10,40 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.


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