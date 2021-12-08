Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz oldu | Ekonomi Haberleri

Almanya Federal Meclisinde yapılan oylamada, 707 oyun 395'ini alan Olaf Scholz, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Almanya Federal Meclisi, yeni başbakanı seçti. Meclis Başkanı Baerbel Bas başkanlığında yapılan oturumda, Olaf Scholz 707 toplam oyun 395ini aldı. Oylamada 303 hayır oyu kullanılırken, 6 milletvekili çekimser kaldı ve 3 oy geçersiz sayıldı. Olaf Scholz, Federal Cumhurbaşkanı tarafından Schloss Bellevue’deki resmi konutunda Şansölye olarak atanacak.

OLAF SCHOLZ KİMDİR?

Almanyanın Osnabrück kentinde 14 Haziran 1958de doğan Olaf Scholz, 2011-2018 yılları arasında Hamburg Belediye Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2018-2021 yılları arasında da Maliye Bakanlığı görevini üstlenmişti. Scholz, Maliye Bakanlığı yaptığı süreçte eski Almanya Şansölyesi Angela Merkelin yardımcılığını da yaptı.

Etiketler