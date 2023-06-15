Kripto paralar yine düşüşte... Yatırımcılar kara kara düşünüyor | Bitcoin Haberleri

Kripto paralar ABD'de Binance ve Coinbase'e açılan davalar sonrasında düşüşünü hızlandırmıştı. Fed'in faizi sabit bırakması ve bu yıl içinde de faiz indirimi öngörmemesi de kripto paralarda kaybı hızlandırdı.

Piyasalar Fed'in yaptığı hamlelerle yön bulmaya çalışırken kripto paraların kendi özellerinde de sorunları bulunuyor. ABD'nin sermaye piyasası otoritesi SEC'in dev kripto para borsaları Binance ve Coinbase'i dava etmesiyle birlikte kripto para piyasalarında satışlar hızlanırken hacimlerde de sert gerilemeler yaşandı.

Uzun yıllardır yükseliş gayreti göstermeyip Kasım 2021'den bu yana düşen, dikkate alınmayacak yükseliş hareketlerinde de yatırımcısını terste bırakıp sonrasında yine gerileyen, yıllardır getiri yerine yerinde sayan ve düşen, paranın zaman değerini neredeyse yok eden kripto paralara olan güven de sarsıldı.

BINANCE'A DÜZENBAZLIK AĞI İDDİASI YÖNELTİLDİ

ABD sermaye piyasaları denetim ve gözetim kurumu olan SEC, Binance ve Zhao'nun düzenbazlık ağı işlettiğini, işlem hacimlerinin yapay oluşturulduğunu, ABD'li müşterilerin platformu kullanmaya devam ettiği ve Binance'ın yatırımcıları yanılttığını öne sürdü.

SEC, Binance ve Zhao'nun müşterilerin varlıklarını gizlice kontrol ettiğini iddia ederek yatırımcı fonlarını istedikleri gibi dizayn ettiklerini ve yönlendirmeye de izin verdiklerini ileri sürdü.

COINBASE DE DAVALIK OLDU

SEC davaya neden olarak Coinbase'in ABD'de aracı kurum, ulusal menkul kıymet borsası ya da takas ajanı olarak kaydolmamasından dolayı ve menkul kıymetler için açıklama yapma zorunluluklarından kaçınmaya çalışmasını öne sürdü.

SEC, öne sürdüğü nedenlerden ötürü Coinbase'in yatırımcıları ciddi riske attığını iddia etti ve şirketin 2019 yılından bu yana kayıtsız aracı kurum olarak faaliyet gösterdiğini duyurdu.

FED DE SON DARBEYİ VURDU

ABD Merkez Bankası Fed dün kritik faiz kararını açıkladı ve faizi yüzde 5,25'te sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, faizin bu yıl düşmeyeceğini, verilerin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu gelişmeyle birlikte güçlü kalması beklenen dolardan dolayı karşısındaki diğer yatırım araçları değer kaybetti. Bunların başında da davalarla mücadele içinde olan kripto para borsaları bulunduğu için lider kripto para birimi Bitcoin sert etkilendi.

Bitcoin yüzde 4'e yakın düşüşle 24 bin 996 dolardan işlem görüyor. Bitcoin gün içinde en düşük 24 bin 820 dolar, en yüksek de 26 bin 98 doları gördü.

Ethereum yüzde 6'ya yakın kayıpla 1646 dolardan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1630 dolar, en yüksek de 1750 dolar seviyesini gördü.

Binance Coin yüzde 6 oranında düşüşle 236 dolardan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 232,9 dolar en yüksek de 250,9 doları görmüştü.

Dogecoin yüzde 3 kayıpla 0,060 dolardan alıcı buluyor. Dogecoin en düşük 0,058 dolar, en yüksek de 0,062 doları görmüştü.

TOPLAM TUTAR 1 TRİLYON DOLAR SINIRINDA

Kripto para piyasalarında toplamda 1 trilyon 23 milyar dolarlık para dönüyor. Genel anlamda hakim olan kripto paraların başında yüzde 47.4 ile Bitcoin, yüzde 19,4'le Ethereum geliyor. Son 24 saatte 34 milyar dolarlık işlem gerçekleşti.

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