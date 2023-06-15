Altında sert düşüş! Yatırımcılar dikkat... | Emtia Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed'in faizi yüzde 5,25'te sabit bırakmasının ardından altın fiyatlarında gerileme meydana geldi. Ons altın 1932 dolara kadar düştü.

Küresel piyasalar Fed'den gelecek olan faiz kararına odaklanmıştı. Dün akşam itibarıyla Fed faiz kararını açıkladı ve faizi yüzde 5,25'te sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonda düşüşün olduğunu ancak uzun bir süre daha yüzde 2'lik hedefe yaklaşma olmayacağına dair konuşurken bu yıl için faiz indirimi gerçekleşmesini kimsenin öngörmediğini belirtti.

Faiz indirimi gelişmesiyle daha da güç kazanması beklenen altın Powell'ın konuşmasıyla birlikte güç kaybına uğradı.

Powell "Enflasyon aşağı geldiğinde faizleri indirmek uygun olacak. Bu yıl faiz indirimi öngören tek bir kişi yok. Bu yıl faiz indirimi uygun olmaz. Hiçbir politika yapıcı bu yıl faiz indirimi öngörmüyor" ifadelerini kullandı.

Ons altın güne 1942 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1930 dolar en yüksek de 1945 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 1935 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Gram altın fiyatları da gerileme gösterdi. Gram altın güne 1471 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1462 lira en yüksek de 1474 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 1464 liradan işlem görüyor.

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