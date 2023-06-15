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Ticaret Bakanlığı'ndan aldatıcı reklamlara ceza

15.06.2023 - 09:13 | Son Güncelleme :
Ticaret Bakanlığı'ndan aldatıcı reklamlara ceza | Genel Haberler

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu aldatıcı reklamlara ilişkin olarak 39,5 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı yaptığı incelemeler neticesinde Reklam Kurulu tarafından 39.5 milyon liralık ceza kesti. Tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalara erişim engeli getirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Reklam Kurulu 13 Haziran 2023 tarihinde yapılan 334 sayılı toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalara erişim engeli dahil pek çok idari yaptırım ile dur diyerek geçit vermedi.

Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 219 adet dosyadan 200'ü mevzuata aykırı bulunmuş olup, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 9.713.552-TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 12 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Böylelikle, yılın ilk ayında Kurul tarafından toplam 1.159 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.031 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 39.555.306-TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 28 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verilmiştir.

Kurulun 334 sayılı toplantısının ana gündem başlıklarından birisini, çeşitli ülkelere ait elçilik ve konsoloslukların yetkili temsilcisi izlenimi uyandırmak amacıyla oluşturdukları internet siteleri aracılığıyla vize hizmeti almak isteyen tüketicilerin güvenini kötüye kullanmak suretiyle aldatma ve yanıltma kastıyla gösterdikleri faaliyetler sonucunda tüketici mağduriyetine neden olan firmalar oluşturmuştur. Bu kapsamda, 8 firma hakkında durdurma ve idari para cezası verilmesi, ayrıca ilgili internet sitelerine erişimin engellenmesi kararlaştırılmıştır.

Diğer taraftan, Kurulun bir başka önemli gündem konusunu da başta e-ticaret pazar yerleri olmak üzere internet üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde tüketicilerin satın alma tercihlerinde önemli bir yeri olan kullanıcı deneyimlerine ilişkin olarak sahte ve asılsız tüketici değerlendirmeleri ile sıralama uygulamalarının kullanımı suretiyle satıcı veya sağlayıcılar ya da satılan ürün hakkında haksız rekabete ve tüketici mağduriyetine yol açacak şekilde gerçek dışı algıya sebebiyet veren uygulamalar oluşturmuştur. Söz konusu eylemlerde bulunanlar hakkında durdurma ve idari para cezası verilmesine, ayrıca ilgili internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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