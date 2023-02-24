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IMF'ten flaş kripto para tavsiyesi

24.02.2023 - 07:45 | Son Güncelleme :
IMF'ten flaş kripto para tavsiyesi | Bitcoin Haberleri

IMF, 9 maddeden oluşan kripto para eylem planını açıkladı ve ülkelere kripto paralar için yasal statü verilmemesini tavsiye etti.

Bir dönem popüler olan ve ardından yatırımcılarını devasa zararlara sokan kripto paralara ilişkin olarak Uluslararası Para Fonu (IMF) 9 maddelik eylem planı açıkladı.

IMF'in planının birinci maddesi Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yasal para birimi statüsü verilmemesini istedi.

IMF üyesi ülkelere verilen tavsiyede "Parasal egemenliğin ve istikrarın, para politikası çerçeveleri güçlendirilerek ve kripto varlıklara resmi para veya yasal takas aracı statüsü vermeyerek, korunması" ilkesi öne çıktı.


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