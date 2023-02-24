SPK izinsiz faaliyet yapanları yakaladı | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunan ve telefon hattını bu amaçla kullanan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu, Orhan Erbil Yılmaz ve adına kayıtlı telefon hatlarını kullanan kişiler hakkında suç duyurularının yapılmasına karar verdi

SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda Orhan Erbil Yılmaz ve adına kayıtlı telefon hatlarını kullanan kişiler hakkında suç duyurularının yapılmasına karar verdi.

SPK haftalık bültende yer alan karara göre, suç duyurusu yapılacak kişiler şu şekilde:

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