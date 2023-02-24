Japonya'da enflasyon patladı! 42 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

Japonya'da çekirdek enflasyon Ocak ayında 1981 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Japonya'da çekirdek enflasyon tırmanışa geçti. 1981 yılından bu yana görülmeyen seviyeye çıkan çekirdek enflasyon Ocak ayında yıllık yüzde 4,2 oldu. 42 yılın zirvesine çıkan çekirdek enflasyon analistlerin beklentilerine paralel olarak gerçekleşti.

Hem enerji hem de taze gıda fiyatları dışarıda bırakıldığında ise çekirdek tüketici fiyatları Ocak'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 arttı.

Ülkede enflasyon ise Ocak ayında yüzde 4,3 oldu.

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