  • Bigpara
  • Haberler
  • Bitcoin Haberleri
  • Fed’den ‘kripto varlık’ uyarısı
‹ Önceki Haber Ekonomi Kurulu’nda 4 başlık ele alındı Ekonomi Kurulu’nda 4 başlık ele alındı Sonraki Haber › Çekişmeli seçim maratonu Çekişmeli seçim maratonu

Fed’den ‘kripto varlık’ uyarısı

18.08.2022 - 09:09
Fed’den ‘kripto varlık’ uyarısı | Bitcoin Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed), kripto varlıklarla ilgili faaliyetlerde bulunan veya bulunmak isteyen bankalara yönelik denetim mektubu yayımladı.

Denetim mektubuna göre, gelişmekte olan kripto varlıkların, bankacılık kuruluşları, müşterileri ve genel finansal sistem için potansiyel fırsatlar sunduğu, ancak kripto varlıkla ilgili faaliyetlerin güvenlik, tüketicinin korunması ve finansal istikrar ile ilgili riskler de oluşturabileceği aktarıldı.

Kripto varlıklarla ilgili faaliyette bulunmak isteyen bankaların atması gereken adımlara dikkat çekilen mektupta, Fed’in konuyla ilgili gelişmeleri ve bankaların kripto varlıklarla ilgili faaliyetlere katılımının yakından izlendiği kaydedildi ve kripto varlıklarla ilgili herhangi bir faaliyette bulunmadan önce bankaların bu tür faaliyetlere yasal olarak izin verildiğinden emin olması gerektiği vurgulandı. Dikkat çekilen bir başka konu ise bankaların kripto varlıklarla ilgili faaliyetlerde bulunmadan önce düzenleyicileri bilgilendirmesi gerektiği ve bunların güvenli ve sağlam bir şekilde yürütülmesi için yeterli sistemlere, kontrollere sahip olunması gerektiği oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.980 Değişim: 0,00% Hacim : 68.927 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.920 17.08.2022 Yüksek 2.983
Açılış: 2.929
17,9612 Değişim: 0,07%
Düşük 17,9320 18.08.2022 Yüksek 17,9633
Açılış: 17,9479
18,2677 Değişim: -0,05%
Düşük 18,2415 18.08.2022 Yüksek 18,3130
Açılış: 18,2768
1.018,13 Değişim: 0,11%
Düşük 1.016,07 18.08.2022 Yüksek 1.020,40
Açılış: 1.017,00
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.