Ekonomi Kurulu’nda 4 başlık ele alındı | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Beştepe’de yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, ‘Türkiye ekonomisinin finansman ihtiyacı’, ‘Orta Vadeli Program hazırlıkları’, ‘enerjide arz güvenliği’ ve ‘yurtdışı yatırımların ülkemize çekilmesi çalışmaları’ dahil olmak üzere 4 başlık ele alındı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Türkiye ekonomisine ilişkin mevcut görünüm ve beklentiler ile iç ve dış finansman tarafındaki gelişmeler değerlendirildi. Önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılması beklenen Orta Vadeli Programın (2023-2025) hazırlık süreci kapsamındaki çalışmalar üzerinde duruldu.

PETROL FİYATLARI

Ham petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki son dönem seyir de dâhil olmak üzere küresel düzeydeki gelişmeler dikkate alınarak ülkemiz enerji sektörünün görünümü ve gelecek dönem potansiyel eğilimleri değerlendirildi. Ayrıca, daha önce gerçekleştirilen EKK toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirilirken, bu kapsamda atılması gereken destekleyici adımlar görüşüldü. Toplantıda nitelikli insan kaynağını ve yatırımları ülkemize çekecek çalışmalara temel oluşturacak Teknoloji ve AR-GE Faaliyetleri Alanında İşbirliği ve Veri Paylaşımına İlişkin Protokol Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalandı.

Etiketler