Çekişmeli seçim maratonu | Ekonomi Haberleri

Türkiye çapında sayıları 365 olan oda ve borsalar için seçim süreci başladı. TOBB, oda ve borsalara, seçim öncesi genel sekreterlerin eğitimi için yazı gönderdi. Ankara’da verilecek eğitimlerde mevzuat kapsamında oda ve borsa seçimlerinde izlenecek yol anlatılacak. Ekim ve kasım ayında tamamlanması gereken seçimlerde, özellikle 3 büyük şehirde yaşanacak süreç merak ediliyor.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) seçim süreci sessiz sedasız başladı. TOBB, oda ve borsalara, seçim öncesi genel sekreterlerin eğitimi için yazı gönderdi. Ekim ve kasım ayında tamamlanması gereken oda ve borsa seçimlerinde özellikle 3 büyük şehirde yaşanacak süreç merak ediliyor. Genel sekreterlere gelecek hafta Ankara’da verilecek eğitimlerde mevzuat kapsamında oda ve borsa seçimlerinde izlenecek yol anlatılacak. Böylece seçim sürecinin sorunsuz tamamlanması amaçlanıyor. Türkiye çapında sayıları 365 olan oda ve borsaların seçim takvimleri de oluşmaya başladı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçim 12 Ekim 2022’de yapılacak. EBSO’dan yapılan açıklamada da yapılacak seçimlerde oy kullanılabilmesi için 31 Ağustos’a kadar üyelerin bilgilerini kontrol etmesi gerektiği belirtildi. 640 bini aşkın üyesi bulunan İstanbul Ticaret Odası’nda ise Başkan Şekib Avdagiç seçim için 9 Kasım tarihini belirlediklerini kaydetti. Avdagiç seçim takvimiyle ilgili Fatih İlçe Seçim Kurulu’na başvurulacağını, kurulun teyidinin ardından resmi duyurunun yapılacağını belirtti.

ADAYLAR BELLİ OLUYOR

Seçim takviminin netleşmeye başlamasıyla birlikte illerde de hareketlilik başladı. Çoklu adayla sürece başlayan yerler arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası da (EBSO) bulunuyor. Daha önce aday olmayacağını açıklayan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, kendisine yapılan çağrılara uyarak yeniden aday olacağını açıkladı. Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı da EBSO Başkanlığı için adaylığını açıkladı. İzmir Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Odası’nda ise mevcut başkanlarla devam edilmesi bekleniyor. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, oda başkanlığı seçiminde yeniden aday olacağını belirtirken, ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç da “ASO için değişim şart oldu” sözleriyle adaylığını açıkladı.

İstanbul Sanayi Odası’nda Erdal Bahçıvan yeni dönem için henüz adaylığını açıklamazken, aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulislerde İSO için işinsanı Adnan Dalgakıran’ın da aday olabileceği belirtiliyor. Dalgakıran, halen Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Başkanlığı’nı yürütüyor. İstanbul Ticaret Odası’nda ise çok adaylı bir seçimin sürpriz olmayacağı belirtiliyor. İTO Başkanı Şekip Avdagiç’in yanı sıra şu ana kadar İTO Meclis Üyesi Murat Kalsın da adaylığını açıkladı. Başka adayların da süreç içinde gündeme gelebileceği vurgulanıyor.

MAYISTA BİRLİK GENEL KURULU

Ekim ve kasım ayındaki oda ve borsa seçimlerine yönelik bir erteleme ise artık küçük bir ihtimal olarak görülüyor. Oda ve borsa seçimlerinden sonra da birlik seçimleri için süreç başlayacak. Genel kurulda her oda ve borsa en az birer delege ile temsil ediliyor. Oda ve borsalar asıl ve aynı sayıdaki yedek delegelerini, meclis seçimlerinin kesinleşmesini takip eden en geç 7 gün içinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yargı gözetiminde ve gizli oyla seçiyorlar. Seçilen delegeler de mayıs ayı içinde toplanan TOBB Genel Kurulu’nda yönetimi belirliyor.

3 ADAYLI İLLER VAR

Büyükşehirler dışında Anadolu’nun birçok yerindeki oda ve borsalarda birden çok adayın olduğu görülüyor. Bazı odalarda aday sayısı 3’e kadar çıkabiliyor. Daha önce 2017 yılında oda ve borsa seçimleri için başlayan süreçte ertelemeler olmuştu. 2017 Eylül ayında yasal olarak başlaması gereken seçimler için Bakanlar Kurulu kararı alınmış ve 6 ay ertelenmişti. Birlik seçimleri ise zamanında yapılmıştı.

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