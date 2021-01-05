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Dev bankadan 'Bitcoin' tahmini

05.01.2021 - 08:52 | Son Güncelleme :
Dev bankadan 'Bitcoin' tahmini | Bitcoin Haberleri

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından olan JP Morgan'a göre; Bitcoin fiyatında uzun vadede önemli yukarı hareket potansiyeli olabilir.

JP Morgan Chase & Co, Bitcoin'in yatırım akışı için altın ile rekabet ettiğini ve uzun vadede Bitcoin fiyatında önemli artış için potansiyel olabileceğini değerlendirdiklerini bildirdi.

JP Morgan stratejisti Nikolaos Panigrtzoglou yatırımcılara yazdığı bilgi notunda, Bitcoin'in hali hazırda 575 milyar dolar olan piyasa değerinin, borsa yatırım fonları veya bütçe olarak özel sektörün altına  yaptığı toplam yatırımı yakalamak için 4,6 kat daha artış göstermesi  gerektiğini ifade etti. Teorik olarak bakıldığında bu piyasa değeri  hedefi, Bitcoin fiyatının 146 bin dolar seviyesine kadar yükselmesi  anlamına geliyor.

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Ancak Panigrtzoglou, fiyatın bu seviyelere ulaşmasının Bitcoin'in volatilitesinin altının volatilitesine yaklaşması ve kurumsal  yatırımcıları daha fazla cerasetlendirmesine bağlı olduğunu ve bu sürecin biraz zaman alacağını vurguladı.

Bitcoin fiyatı dün yüzde 17'ye varan bir düşüş yaşadı. Bu, Mart 2020'den bu yana görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. Hafta sonu 34 bin 544,94 dolar seviyesine kadar çıkan Bitcoin fiyatı, dün 28.154,11 dolara kadar düştü. Şu sıralarda ise 30.951,80 dolar seviyesinde.


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