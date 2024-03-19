Bitcoin sert düştü... Kayıp yüzde 14'ü buldu | Bitcoin Haberleri

Geçtiğimiz hafta 73 bin dolar seviyesini aşarak rekor kıran Bitcoin 63 bin dolar seviyesinin hemen altına kadar çekildi. Düşüş yüzde 14'ü aştı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Bitcoin 73 bin doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini görmüştü. Ancak Bitcoin, kripto para birimleri ve hisse senetleri gibi diğer risk varlıklarını vuran bir satış dalgasıyla yüzde 5 ile son iki haftanın en büyük günlük düşüşünü yaşadı. Bitcoin, 63 bin doların altına çekilerek 62998 dolara geriledi. 6 gün önce 73660 dolar olan tarihi zirveden düşüş ise yüzde 14'ü aştı.

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640 milyon dolardan fazla Bitcoin, 18 Mart'ta kripto varlık yöneticisi Grayscale'in spot Bitcoin ETF'sinden çıkış yaptı. Bu çıkış, 11 Ocak'ta spot ETF'lerin onaylanmasından sonra bu fondan en büyük çıkış oldu.

Bu düşüşe karşın Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 4,6, yılbaşından bu yanan yüzde 53,5 ve son 1 yılda yüzde 136,61 yüksek durumda. 2022'de Bitcoin borsası FTX'in batışı ve bir diğer borsa olan Binance'a kesilen ceza gibi olaylar nedeniyle Bitcoin fiyatı geçtiğimiz yıl 20 bin doların altına kadar gerilemişti. Bu tarihten sonra dijital para birimi yükseliş eğilimine girdi. Ralli ABD'nin Ocak ayında geleneksel borsalarda yatırım imkanı sağlayan spot EFT'lere izin vermesi ile artmıştı.

DÜŞÜŞÜN BİRKAÇ NEDENİ VAR

Birkaç piyasa yorumcusu, son birkaç gündeki düşüşün gerekçeleri olarak Bitcoin ETF akışlarının yavaşlamasını, yaklaşan halving (yarılanma) etkinliğini ve 20 Mart'taki Fed toplantısını gerekçe olarak gösterdi. Ancak analistler Bitcoin ETF akışlarının ilerleyeceği konusunda iyimser bir bakış açısına sahipler.

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