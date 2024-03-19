Küresel borsalarda bugün... Piyasalar Fed'e odaklandı | Genel Haberler

Japonya Merkez Bankası'nın 17 yıl aradan sonra ilk kez gösterge faiz oranını artırmasının ve uzun süredir devam eden negatif faiz politikasına son vermesinin ardından Salı günü Asya'da borsalar karışık seyretti. Piyasalar ise yarın sona erecek Fed toplantısına odaklandı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Tokyo Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 40.003,60 puana yükselirken, dolar da 149,14 yenden 150,35 Japon yenine yükseldi.

Çin piyasaları ise geriledi. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,2 kayıpla 16.526,98 puana, Şanghay endeksi ise yüzde 0,7 düşüşle 3.064,56 puana geriledi. Seul'de Kospi endeksi yüzde 1,1 düşüşle 2.656,17 puana geriledi.

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Avustralya S&P/ASX 200 endeksi, Avustralya merkez bankasının üst üste üçüncü toplantısında gösterge faiz oranını yüzde 4,35'te sabit tutmasının ardından yüzde 0,4 artışla 7.703,20 puana ulaştı.

Avrupa borsaları Salı günü ABD Merkez Bankası toplantısı öncesinde ve Japonya Merkez Bankası'nın 2007'den bu yana ilk kez faiz oranlarını artırmasının ardından açılışta sakin kaldı. Londra FTSE 100 endeksi 7.725,29 puanda yatay seyrederken, Paris CAC 40 endeksi de pek değişmeyerek 8.150,60 puanda kaldı. Frankfurt DAX endeksi yüzde 0,1'den az kayıpla 17.922,01 puana geriledi.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsaları Salı günü ABD Merkez Bankası toplantısı öncesinde ve Japonya Merkez Bankası'nın 2007'den bu yana ilk kez faiz oranlarını artırmasının ardından açılışta sakin kaldı. Londra FTSE 100 endeksi 7.725,29 puanda yatay seyrederken, Paris CAC 40 endeksi de pek değişmeyerek 8.150,60 puanda kaldı. Frankfurt DAX endeksi yüzde 0,1'den az kayıpla 17.922,01 puana geriledi.

WALL STREET

Pazartesi günü, ABD hisse senetleri dünya çapında merkez bankalarının yoğun bir hafta geçirmesi öncesinde yükseldi.

S&P 500 Pazartesi günü yüzde 0,6 artışla 5.149,42 puana ulaştı ve Ekim ayından bu yana ilk kez arka arkaya haftalık kayıplarını yaşadı. Dow Jones yüzde 0,2 artışla 38.790,43 puana, Nasdaq ise yüzde 0,8 artışla 16.103,45 puana yükseldi. RWall Street'te Nvidia, geliştiricilere yönelik yıllık konferansını başlatırken daha önceki ve daha büyük kazancını geri aldıktan sonra %0,7 yükseldi.

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Wall Street'te yapay zeka teknolojisine yönelik çılgınlık, Nvidia'nın ve diğer oyuncuların hisselerinin o kadar yükselmesine neden oldu ki, eleştirmenler buna balon diyor. Nvidia, ABD borsasının üçüncü büyük hisse senedi haline geldi.

PİYASALARIN GÖZÜ FED'DE

Bu haftanın Wall Street ve diğer borsalar açısından öne çıkan olayı muhtemelen ABD Merkez Bankası Fed'in Çarşamba günü sona erecek olan faiz oranları toplantısı olacak. Yaygın beklenti, merkez bankasının ana faiz oranını 2001'den bu yana en yüksek seviyesinde sabit tutması yönünde. Ancak Fed yetkilileri aynı zamanda bu yıl ve uzun vadede faiz oranlarının nereye gideceğini gördüklerine dair güncel tahminler de verecek.

Fed, enflasyonu uzun vadeli yüzde iki hedefine sıkı bir şekilde döndürmek için faiz oranlarını 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25 ila 5,50'ye yükselmişti. Ancak enflasyonla ilgili son raporlar sürekli olarak beklenenden daha kötü geliyor. Bu, Fed'i bu yıl yapmayı öngördüğü faiz indirimlerini azaltmaya zorlayabilir. Atlantik'in diğer tarafında İngiltere Merkez Bankası faiz oranlarına ilişkin son kararını haftanın ilerleyen saatlerinde açıklayacak.

PETROL FİYATLARI

ABD gösterge ham petrolü, 21 sent düşerek varil başına 81,95 dolara geriledi. Brent ham petrolü 23 sent düşerek varil başına 86,55 dolara geriledi.

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