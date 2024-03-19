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Altın yatırımcısının gözü Fed'de... Gram altın ne kadar oldu?

19.03.2024 - 10:30 | Son Güncelleme :
Altın yatırımcısının gözü Fed'de... Gram altın ne kadar oldu? | Altın Haberleri

Altın yatırımcısı yarın sona erecek Fed toplantısına odaklanırken altının onsu 2156 TL seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın ise 4232 TL'den alıcı buluyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere yükselmiş ancak açıklanan ABD istihdam ve enflasyon verilerinin ardından sert düşmüştü. ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine başlayacağı tarihle ilgili tahminlerin ötelenmesine neden oldu. Fed Başkanı Jerome Powell Fed'in uzun vadede enflasyonu yüzde ikiye indirme hedefi doğrultusunda ekonomik verilerin takip edileceğini ifade etmişti.

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Yatırımcının gözü Fed'in yarın sona erecek toplantıda. Fed yöneticilerinin faizi sabit tutması bekleniyor. Ancak yatırımcılar faiz indiriminin ne zaman başlayacağına dair bir ipucu bekliyor. Fed, Aralık toplantısında 2024 yılında üç faiz indirimi beklediklerini açıklamışlardı. Ancak uzmanlar yarınki toplantı sonrası 2024'te yapılacak faiz indirimi sayısının değişebileceği görüşünde. 

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 

Ons altının fiyatı 2155 dolardan başladı. Bugün ise 2156 dolar seviyesinde seyrediyor. Bankalararası altın 2241 Tl seviyesindeyken serbest piyasada gram altın 2471 TL'den alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 4232 TL'den satılıyor.


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