Borsa İstanbul yükselişte | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul yükselişte
BİST 100 8909 puan seviyesinde.
Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,1 düşüşle 8702 puandan başladı. Saat 14:00 itibarıyla Borsa İstanbul yüzde 2 yükselişle 8909 puan seviyesinde seyrediyor.
Dolar 32,334 TL, euro 35,171 TL seviyesinde. Gram altın 2242 TL'den alıcı buluyor.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?