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Bitcoin yine güç kaybediyor

22.02.2023 - 07:47 | Son Güncelleme :
Bitcoin yine güç kaybediyor | Bitcoin Haberleri

Yatırımcılarına büyük zarar yazdıran ve zararlarını uzun süredir telafi edemeyen Bitcoin, kripto paralara olan ilginin azalmasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti.

Kripto para borsalarının işlem hacimlerinin azalması nedeniyle zarar yazmaya başlamasına paralel olarak Bitcoin fiyatlarında düşüş meydana geldi. Bitcoin düne göre yüzde 3'ün üzerinde kayıpla 24 bin 130 dolar seviyelerine geriledi.

Uzmanlar Bitcoin'in 25 bin doların üzerinde kalıcı duruş sergilemesi için 30 bin dolara doğru ivmelenmenin olması gerektiğini belirtti.

Analistler yükseliş için 24 bin 310 doların üzerinde kapanışın gerçekleşmesi halinde yükselişin olabileceğini belirtirken önemli destek noktasının ise 23 bin 243 dolar olduğunu belirtti. 23 bin 243 doların aşağı yönlü kırılması halinde uzmanlar satışların derinleşeceğine dikkat çekti.


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