Coinbase zarar etti | Bitcoin Haberleri

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase, düşen işlem hacimleri nedeniyle zarar açıkladı.

Kripto para borsalarındaki dengesizlik dünyanın en büyük kripto para borsalarını da altüst etti. Coinbase 2022 yılının son çeyreğinde cirosunun yüzde 75 azaldığını açıkladı. Şirket bu durumdan ötürü zarar etti.

Coinbase'in 2022 yılının dördüncü çeyreğinde cirosu yüzde7 5 daralarak 629,1 milyon dolar oldu.

Şirket 2022'nin dördüncü çeyreğinde 557 milyon dolar zarar ederken hisse başına zarar da 2,46 dolar oldu.2021 yılının ayın döneminde şirket 840 milyon lira kar etmişti.

2022 ZARARI 2,6 MİLYAR DOLAR

2022 yılı toplamında şirketin cirosu yüzde 60 gerileyip 7,8 milyar dolara düştü ve net zarar da 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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