Amazon çalışanları ofise dönmek istemiyor | Genel Haberler

Amazon'un çalışanlarının haftada en az 3 gün ofiste çalışmasına yönelik karar almasına karşı personeller tepki gösterdi.

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Amazon, evden çalışma kararını kaldırıp ofise dönülmesine yönelik karar aldı. Amazon CEO'su Andy Jassy'nin aldığı karara göre Amazon çalışanları haftanın 3 günü ofiste çalışacak.

Bu karara tepki gösteren Amazon çalışanları yaptıkları açıklamada Amazon'un liderliğini ve statüsünü koruması için ofisten çalışma kararının iptal edilmesini istedi.

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