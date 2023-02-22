  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Amazon çalışanları ofise dönmek istemiyor
‹ Önceki Haber Bitcoin yine güç kaybediyor Bitcoin yine güç kaybediyor Sonraki Haber › Altın yatırımcıları tutanaklara odaklandı! İşte son fiyatlar Altın yatırımcıları tutanaklara odaklandı! İşte son fiyatlar

Amazon çalışanları ofise dönmek istemiyor

22.02.2023 - 08:31 | Son Güncelleme :
Amazon çalışanları ofise dönmek istemiyor | Genel Haberler

Amazon'un çalışanlarının haftada en az 3 gün ofiste çalışmasına yönelik karar almasına karşı personeller tepki gösterdi.

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Amazon, evden çalışma kararını kaldırıp ofise dönülmesine yönelik karar aldı. Amazon CEO'su Andy Jassy'nin aldığı karara göre Amazon çalışanları haftanın 3 günü ofiste çalışacak.

Bu karara tepki gösteren Amazon çalışanları yaptıkları açıklamada Amazon'un liderliğini ve statüsünü koruması için ofisten çalışma kararının iptal edilmesini istedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
999 TL        
EURO
1.002 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.