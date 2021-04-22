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Bitcoin fiyatları 53 bin üzerinde!

22.04.2021 - 11:48 | Son Güncelleme :
Bitcoin fiyatları 53 bin üzerinde! | Bitcoin Haberleri

Bitcoin, madencilerin hesaplama gücünü ifade eden hash oranlarındaki geri çekilme ve kısa pozisyonların artması gibi nedenlerle 52 bin dolara geriledikten sonra 53 bin dolar seviyesinin üzerinde toplarlandı. Bitcoin fiyatları şu dakikalarda ise, 55 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, madencilerin hesaplama gücünü ifade eden hash oranlarındaki geri çekilme ve kısa pozisyonların artması gibi nedenlerle 52 bin dolara kadar indikten sonra 53 bin doların üzerine toparlandı. Buna karşılık ikinci sıradaki Ethereum 2 bin 400 doları aşarken, tüm piyasalardaki toplam hacim de 2.0 trilyon doların altına geriledi. Bitcoin fiyatları gün içerisinde en yüksek 55 bin 207 dolar seviyesini görürken; saat 11.40 itibarıyla yüzde 2.45 oranında düşüşle 53 bin 622 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’in tüm piyasalardaki payı, 2018 ortalarından bu yana, yaklaşık üç yıldır ilk kez yüzde 50.4 düzeyine kadar geriledi. Buna karşılık Ethereum yüzde 13.95 ile yüzde 14 sınırına yükselirken, üçüncü sıradaki Binance Coin’in payı da yüzde 4.22’ye ulaştı. Analistlere göre, son günlerde Bitcoin ve Binance Coin’e karşı değer kazanan Ethereum’un arzının azalması da kripto paranın fiyatına yukarı yönde baskı uygulayacak.

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Bu gelişmelerde, dünyanın ilk Ethereum borsa yatırım fonunun Kanadalı varlık yönetimi firması Purpose Investments tarafından piyasaya sürülmesi de etkili oldu. Purpose CEOsu, "Ethereuma erişimi demokratikleştiriyor ve Ethereum sahibi olma sürecini her zamankinden daha kolay hale getiriyoruz" dedi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 3.54 artışla 2,408.23 dolara yükselirken, haftalık kaybı yüzde 1.12 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 276.78 milyar dolar düzeyine yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 6.72 düşüşle 549.26 dolara gerilerken, haftalık kazancı da yüzde 1.03 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 83.61 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 1 trilyon 999 milyar dolar ile yeniden 2.0 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen alımlar ve toparlanmanın etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 84 birimin değeri düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9,421 kripto para biriminin işlem gördüğü 369 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 50.4’ünü Bitcoin, yüzde 13.9’unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 187 milyar dolar düzeyindeydi.

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