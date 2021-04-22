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Almanya'nın ham çelik üretimi 4 yılın zirvesinde

22.04.2021 - 11:32
Almanya'nın ham çelik üretimi 4 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

Almanya'nın ham çelik üretimi, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 3,8 milyon tona yükseldi. Üretim, geçen ay yaklaşık son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Alman Çelik Birliği, mart ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'nın ham çelik üretimi, martta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 3,8 milyon tona çıktı. Üretim, geçen ay yaklaşık son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, ilk çeyrekte de 2020'nin dönemine göre yüzde 3 arttı.

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Almanya'da ham çelik üretimi, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 10 azalarak 35,7 milyon tona gerilemişti.

Uzmanlar, Kovid-19 krizinin neden olduğu düşüşün ardından otomotiv endüstrisi ve makine gibi sektörlerdeki önemli müşterilerden gelen talebin ham çelik üretimine ivme kazandırdığını belirtti.


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