‹ Önceki Haber Bitcoin fiyatları 53 bin üzerinde! Bitcoin fiyatları 53 bin üzerinde! Sonraki Haber › Galata Wind ilk işlem gününde tavan oldu Galata Wind ilk işlem gününde tavan oldu

Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı

22.04.2021 - 12:25
Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 77 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 56 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira, 3 Mayıs vadeli repo ihalesi ile 19 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi. İhalelere toplam 156 milyar 670 milyon liralık teklif geldi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

29 Nisan vadeli İhalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,88 seviyesinde, 3 Mayıs vadeli ihalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,86 seviyesinde gerçekleşti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.345 Değişim: 1,10% Hacim : 14.178 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.309 22.04.2021 Yüksek 1.346
Açılış: 1.320
8,3197 Değişim: 0,17%
Düşük 8,3007 23.04.2021 Yüksek 8,3307
Açılış: 8,3056
10,0059 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9642 23.04.2021 Yüksek 10,0178
Açılış: 9,9842
477,48 Değişim: 0,20%
Düşük 476,23 23.04.2021 Yüksek 478,06
Açılış: 476,52
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.