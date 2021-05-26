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Bitcoin fiyatları 40 bin dolar sınırında!

26.05.2021 - 08:49 | Son Güncelleme :
Bitcoin fiyatları 40 bin dolar sınırında! | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasalarında ABD ve Çin'den gelen haberler sonrası gelen satışlar yerini alımlara bırakınca Bitcoin 40 bin dolar sınırıra yükseldi.

Kripto para piyasalarında, ABD ve Çin'den gelen haberlerle gelen satışlar yerini alımlara bırakınca, en yüksek hacimli birim Bitcoin de 39 bin doların üzerine yükseldi.

Son 24 saat içinde 36 bin 581 ve 39 bin 693 dolar arasında dalgalanan Bitcoin fiyatları, saat 8.43 itibarıyla yüzde 4.75 oranında yükselişle 39 bin 428 dolar seviyesinde hareket ediyor. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 29 milyar dolarlık artışla 736 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2 bin 394 ve 2 bin 849 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 8.06 artışla 2,814.46 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 2.31 ve piyasa hacmi yaklaşık 31 milyar dolarlık artışla 326 milyar dolar düzeyindeydi.

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Kripto para piyasalarında hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.02 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.16 ve piyasa hacmi de 60 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca iki birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimin arasında düşen olmadı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 715 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerindeki yükselişini sürdürdü. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar,

- 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar,

- 7 Mayıs’ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10 bin 54 kripto para biriminin işlem gördüğü 384 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 42.8’ini Bitcoin, yüzde 18.9’unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 178 milyar dolar düzeyindeydi.


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