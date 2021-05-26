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Hazine değişim ihalesi gerçekleştirdi

26.05.2021 - 08:35
Hazine değişim ihalesi gerçekleştirdi | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 21 Temmuz 2021 itfa tarihli senet karşılığında 28 Haziran 2028 itfa tarihli senet ihraç etti.

Hazine Finansman Programı'nda borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla piyasa koşulları çerçevesinde değişim ihalesi yapıldı.

Bu kapsamda, 21 Temmuz 2021 itfa tarihli senet geri alınarak, karşılığında 28 Haziran 2028 itfa tarihli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihraç edildi.

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İhalede reel basit faiz yüzde 3,07, reel bileşik faiz yüzde 3,1 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 632,7 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 484,7 milyon lira, net satış 2 milyar 311,9 milyon lira olarak gerçekleşti.


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