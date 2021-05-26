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‘Turizmde geçen yılki rakamları geçeriz’

26.05.2021 - 08:58
‘Turizmde geçen yılki rakamları geçeriz’ | Ekonomi Haberleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs ve turizm sezonuyla ilgili son durumu değerlendirdi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, “Güvenli Turizm Sertifikamız çok etkili, dünyada en etkili çalışan sertifika sistemlerinden biri. Türk turiste de güven veriyor aynı zamanda. Bunun olumlu sonuçlarını görüyoruz. Bu sene iç turizm açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Durum şu an için olumlu seyrediyor. Vaka sayılarında 5 binin altını görmemiz lazım, yani bir şeyi konuşabilmemiz için 5 binin altına gelmemiz lazım. Geçen sene 15 milyon hedefimiz vardı, 16 milyon gerçekleşti. Bu sene de netleşir herhalde 1 ay içinde, hava trafikleri netleşsin ona göre biz de tekrar bir yorum yapacağız. Kesinlikle geçen seneki rakamları geçeriz” diye konuştu.

OLUMLU BEKLENTİ

Avrupa Birliği ile de görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Ersoy, “Önümüzdeki hafta da çok yoğun görüşmelerimiz olacak. Ülke bazlı, zaten Avrupa Birliği değil ülke bazlı kararlar alınıyor, herkes kendi kararını kendi veriyor. Avrupa Birliği ülkeleri yeni bir prensip kararı aldılar, çift aşı yaptıran ziyaretçilerin seyahat kısıtlamalarını kaldırıyorlar. Bu bizim için de geçerli zaten. İngiltere’yle zaten düzenli görüşüyoruz. Aynı dili konuşuyoruz artık İngilizlerle. Onlar 3 haftada bir değerlendirme yaptıkları için ben orada da olumlu bir gelişme bekliyorum açıkçası” ifadelerini kullandı.

ÇİN AŞISI KARARI

Türkiye’nin söz konusu ülkelerdeki aşıların tamamını kabul ettiğini vurgulayan Bakan Ersoy, “Çin aşısıyla ilgili onlar bir ret vermiş değil. Daha yeni incelemeye aldılar, onun da olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Avrupa’da çok kullanılmayan bir aşı olduğu için ellerinde veri yok, verileri de topluyorlar şu anda” diye konuştu.

‘GEÇEN YILIN ÜZERİNDE KABUL ETMELİ’

Rusya ile yapılan görüşmeler hakkında da konuşan Mehmet Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vaka sayıları düzelmeye devam ediyor. Türkiye’den baktığımızda biz son günkü vaka sayısına bakıyoruz, Avrupa ve yurtdışı 2 haftalık ortalamaya bakıyor. Biz de yurtdışından birine bakınca 2 haftalık ortalamasına bakıyoruz. İstikrar devam ederse inşallah, onlar zaten takip ediyorlar. Rusya vaka sayılarıyla ilgili geçen seneki sınırların üstünde kabul etmeleri lazım. Geçen seneki sınırlara göre dünyada hiç kimse hiç kimseye açamaz. Türkiye’ye değil hiç kimse hiç kimseye açamaz.”


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