Bitcoin fiyatları 1,5 ayın en düşüğünü gördü! | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları, küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla düşüşünü hızlandırırken, diğer kripto para birimleri de Bitcon’e eşlik ediyor.

Bitcoin fiyatları, geçtiğimiz perşembe gününden bu yana düşüş eğilimini sürdürürken; haftanın ilk işlem gününde 14 Mart tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşün sebebi olarak, ABD Merkez Bankası’nın daha fazla agresifleşeceğine dair oluşan beklentilerle yatırımcıların riskli varlıklardan kaçması öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 3-4 Mayıs’ta toplanacak. Piyasalar Fed’den gelecek daha agresif bir sıkılaşma politikasını fiyatlarken; mayıs toplantısından 50 baz puanlık faiz artırım kararının gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu toplantıda Fed’den ve Başkan Powell’dan gelecek mesajları kritik olacak.

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BITCOIN VE ETHEREUM’DA SON DURUM

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, bugün içerisinde en yüksek 39 bin 765 dolar seviyesini, en düşük ise 38 bin 179 dolar seviyesini görürken, saat 15:01 itibarıyla yüzde 2,10 oranında düşüşle 38 bin 801 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde tüm kazançlarını vererek yüzde 0,48 oranında değer kaybederken; piyasa değeri 739 milyar dolar oldu.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 3,74 oranında düşüşle 2 bin 861 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en düşük 2 bin 796 doları, en yüksek ise 2 bin 955 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 2 geriledi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,68 oranında değer kaybederek 1,79 trilyon dolara yükseldi.

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